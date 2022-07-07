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KURBAN BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! En güzel resimli Kurban Bayramı mesajları ve iyi bayramlar sözleri!

07.07.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı mesajları ve sözleri; 9 Temmuz 2022 Cumartesi gününe 2 gün kala vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok kişi; Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, Telegram gibi platformlardan sevdiklerinin bayramını kutlamak için arama motorlarında resimli Kurban Bayramı mesajları ile ilgili sorgulama yapıyor. Biz de sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz ya da gönderebileceğiniz mesajları sizler için derledik. İşte en yeni Kurban Bayramı mesajlar ve sözleri..

Kurban Bayramı mesajları ve sözleri şimdiden internette araştırılmaya başlandı. İslam alemi için önemli olan bu Kurban Bayramı'nda birçok kişi sevdiklerine gönderecekleri mesajlarla onları mutlu etmek istiyor. En güzel resimli Kurban Bayramı mesajları ve hayırlı bayramlar sözlerini sizler için hazırladık. İşte Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter ya da Telegram'dan sevdiklerinize gönderecileceğiniz resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözleri...

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Kurban Bayramı'nın ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.
Bugün bayram, sevin sevilelim. Bugün bayram, gülün gülüvereli. Bugün bayram, en güzel giysilerimizi giyelim. Bugün bayram, kalkın sevdiklerimize gidelim! Bayramınız kutlu olsun...
Kurban Bayramı'nızı kutlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının güçlenmesini temenni eder; sağlıklı ve huzur dolu dünler dilerim.
Allah'a şükürler olsun ki seni doyurmadı mı? Sofranı bereketlendirmedi mi? Kurban Bayramı'nda uzanan her el gök yüzünden bir işaret olsun... Bayramın mübarek olsun....
Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
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