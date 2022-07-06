Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz 2022 Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saati!

Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak, birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Yıl da iki kez kılınan bayram namazlarının kılınışı da merak edilen bir diğer konu oldu. Peki Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü Ankara, İzmir, İstanbul için kurban bayramı namaz vakti ve ayrıntılar haberimizde...