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Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 9 Temmuz 2022 Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı saati!

06.07.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı namazı saatleri, 9 Temmuz Cumartesi gününe sayılı günler kala birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Bayram namazı kılmak isteyen çok sayıda vatandaş, "Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 9 Temmuz 2022 Cumartesi Ankara, İzmir, İstanbul il il kurban bayramı namaz vakti...

Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak, birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Yıl da iki kez kılınan bayram namazlarının kılınışı da merak edilen bir diğer konu oldu. Peki Kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü Ankara, İzmir, İstanbul için kurban bayramı namaz vakti ve ayrıntılar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini paylaştı.

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.15'te kılınacak.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ
Ankara'da ikamet eden vatandaşlar için bayram namazı saati belli oldu. Ankara'da bayram namazı sabah 06.03'te kılınacak.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ
İzmir'de oturan vatandaşlar için bayram namazı saati belli oldu. İzmir'de bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.29'da kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki Bayram Namazı saatleri şu şekilde: Adana 06.00, Adıyaman 05.46, Afyonkarahisar 06.15, Ağrı 05.22, Aksaray 06.02, Amasya 05.49, Ankara 06.03, Antalya 06.18, Ardahan 05.20, Artvin 05.24, Aydın 06.28,
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Kurban Bayramı Bayram namazı Ankara İstanbul İzmir bayram namaz saati
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