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Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı? Alışveriş Merkezleri bayramda açık olacak mı?

20.07.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı 20 Temmuz itibariyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu ve 26 Temmuz'da tatilin sona ereceğini açıklamıştı. Haftasonu ile birlikte 9 gün tatil yapacak olan çalışanlar bayram sürecinde AVM'lerin açık olup olmadığını merak ediyor. Kapanış saati AVM'lere göre değişiyor.

Kurban Bayramı tatilinde alışveriş yapacak kişiler AVM'lerin açık olup olmadığını araştırıyor. 16 Temmuz'da başlayan tatil 26 Temmuz'da sona eriyor. AVM'lerin kapanış saati değişiklik gösteriyor. Peki Kurban Bayramı'nda AVM'ler açık mı? Alışveriş Merkezleri bayramda açık olacak mı? İşte ayrıntılar...

Bayramda AVM'ler açık mı?

Kurban Bayramı tatili 16 Temmuz'da başladı ve 26 Temmuz'da sona erecek. AVM'ler Kurban Bayramı tatili boyunca açık olacak.
AVM'lerin kapanış saati birçok yerde 22.00. Ancak AVM'ye göre kapanış saatleri değişebiliyor.
AVM'ler normal şartlarda 10.00-22.00 arasında açık oluyor.

MARKETLER KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK MI?

MARKETLER KURBAN BAYRAMI'NDA AÇIK MI?
Bu bayramda herhangi bir kısıtlama yapılmadı. Ancak sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat edilmesi öneriliyor. Öte yandan marketler bayram boyu açık olacak.
A101 08.30 / 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. BİM 09.00 - 21.00 arası, ŞOK ise 09.00 - 21.00 arasında açık olacak.
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Kurban Bayramı

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