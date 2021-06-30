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Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı hangi gün?

30.06.2021 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı sonrasında müslümanlar Kurban Bayramı için beklemeye koyuldu. Kurban Bayramı için bir aydan daha az bir süre kaldı ve hazırlıklar ise başlamış durumda. Bu sene Temmuz ayında idrak edecek olan Kurban Bayramı'nın tarihi ve "Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?" soruları merak ediliyor. Peki önemli ibadetler arasında bulunan kurban ibadetinin gerçekleştirileceği Kurban Bayramı ne zaman 2021? Kurban Bayramı hangi gün? İşte yanıtı...

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar hazırlıklara başlamış durumdayken "Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?" soruları da merak ediliyor. Temmuz ayında idrak edecek olan Kurban Bayramı'nın tarihi en çok merak edilenler arasında. Peki Kurban Bayramı ne zaman 2021?

2021 Kurban Bayramı ne zaman?

Bu sene Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.
Kurban Bayramı Arefe günü bu sene 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk gelmekte.
Kurban Bayramı'nın birinci günü 20 Temmuz 2021'de idrak edilecek. Kurban Bayramı 2. günü 21 Temmuz Çarşamba, 3. günü 22 Temmuz Perşembe, Kurban Bayramı 4. günü ise 23 Temmuz Cuma gününe denk gelecek.

Kurban ibadeti ne anlama gelir, önemi nedir?

Kurban ibadeti ne anlama gelir, önemi nedir?
Kurban ibadeti; Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim anlamında, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet amacıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun şekilde kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade etmektedir.
Kurban bayramında kesilmiş olan kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbanlara ise hedy denmektedir.
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Kurban Bayramı

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