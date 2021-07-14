Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte Kurban Bayramı tarihi

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayramda 9 gün tatil yapacağını öğrenen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiğini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı ne zaman?

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi. 20 Temmuz 2021'de ise Kurban Bayramı'nın 1. günü kutlanacak. 21 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın 2., 22 Temmuz'da 3., 23 Temmuz'da 4. günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 16 Temmuz gece yarısı Kurban Bayramı tatili başlıyor ve 26 Temmuz'da sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 gün boyunca bayram tatili olacağını duyurdu.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Bayram süresi boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? Geçtiğimiz yıllardaki bayramlarda toplu taşımalar ücretsiz oluyordu. Ancak bu sene toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.