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  4. Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte Kurban Bayramı tarihi

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? İşte Kurban Bayramı tarihi

14.07.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tarihi yaklaştı. Vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, 12 Temmuz'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından basın açıklamasıyla duyuruldu.

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bayramda 9 gün tatil yapacağını öğrenen vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiğini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı ne zaman?

19 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Arefesi. 20 Temmuz 2021'de ise Kurban Bayramı'nın 1. günü kutlanacak. 21 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın 2., 22 Temmuz'da 3., 23 Temmuz'da 4. günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
16 Temmuz gece yarısı Kurban Bayramı tatili başlıyor ve 26 Temmuz'da sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 gün boyunca bayram tatili olacağını duyurdu.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ
Bayram süresi boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Geçtiğimiz yıllardaki bayramlarda toplu taşımalar ücretsiz oluyordu. Ancak bu sene toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Toplu taşımaların bu yıl da, Kurban Bayramı'nda da ücretsiz olması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Cumhurbaşkanı

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