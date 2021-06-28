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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 11 gün olur mu? 15 Temmuz'la birleşir mi?

28.06.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayının sona ermesine günler kala Temmuz ayında kutlanacak olan Kurban Bayramı tatili de merak edilmeye başlandı. 2021 yılında 20 Temmuz tarihine denk gelen Kurban Bayramı 23 Temmuz tarihinde sona eriyor. Salı günü olan Kurban Bayramı’nın Cuma günü son bulması ve daha sonra hafta sonu tatilinin araya girmesiyle beraber bayram tatili 9 güne çıkıyor. Vatandaşlar ise 15 Temmuz resmi tatili ile bayramın birleştirilip birleştirilmeyeceğini merak ediyor.

19 Temmuz Pazartesi günü arife olması sebebiyle kurumlar bu tarihte yarım gün tatil yapıyor. Bundan sonra 20 Temmuz Salı günü ise Kurban Bayramı’nın ilk günü olarak kutlanıyor. 4 gün sürecek olan bayram 23 Temmuz Cuma günü ise sona eriyor. Bu vesileyle hafta sonu tatilini de bağlayan Kurban Bayramı’nda 9 günlük bir tatil yapılıyor. Peki Kurban Bayramı 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilecek mi?

Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek. 19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Bu düzenlemeye göre 16 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

Kurban Bayramı tarihleri:

Kurban Bayramı tarihleri:
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi *Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı *Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba *Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe *Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 15 Temmuz’la birleşecek mi?

Kurban Bayramı 15 Temmuz’la birleşecek mi?
Türkiye’de 15 Temmuz Perşembe günü başlayacak tatilin, 16 Temmuz Cuma ve hafta sonunda devam etmesi, 19 Temmuz Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi, böylece Kurban Bayramı ile birlikte 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar tam 11 gün tatil yapılması planlanıyor.
Turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor. Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Ancak iş dünyası bu kadar uzun süreli resmi tatile pek sıcak bakmıyor. Hükümetin bu konuda nasıl bir karar alacağı ise merak ediliyor.
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Kurban Bayramı

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