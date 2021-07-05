Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

19 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı’nın arifesi olması sebebiyle Pazartesi günü yarım gün olarak mesai yapılıyor. 20 Temmuz tarihinde ise Kurban Bayramı başlamış oluyor. Bayram tatilinin hafta sonuna kadar uzamasıyla beraber çalışanlar için 9 günlük bir bayram tatili oluyor. Ancak 15 Temmuz tarihinin de Kurban Bayramı’na yakın olması sebebiyle, bu tarihin bayram ile birleştirilip birleştirilemeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek. 19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Bu düzenlemeye göre 16 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

*Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi *Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı *Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba *Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe *Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 15 Temmuz’la birleşecek mi? Türkiye’de 15 Temmuz Perşembe günü başlayacak tatilin, 16 Temmuz Cuma ve hafta sonunda devam etmesi, 19 Temmuz Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi, böylece Kurban Bayramı ile birlikte 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar tam 11 gün tatil yapılması planlanıyor.

Turizmciler Kurban Bayramı tatilini 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'yle birleşmesini istiyor. Böylelikle 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi sebebiyle şu anda 9 gün kabul edilen tatil 11 güne çıkacak. Ancak iş dünyası bu kadar uzun süreli resmi tatile pek sıcak bakmıyor. Hükümetin bu konuda nasıl bir karar alacağı ise merak ediliyor.