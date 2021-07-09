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Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Bayramda kaç gün tatil? Erdoğan'dan açıklama

09.07.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İslam alemi için önemli günler arasında yer alan Kurban Bayramı'na sayılı gün kala plan yapan vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Bayramda seyahat planlayanlar gözlerini yapılacak bayram tatili açıklamasına çevirmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Peki Bayramda kaç gün tatil?

Müslüman alemi için en önemli dini günler arasında yer alan Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'na kısa süre kala bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Bayram tatiline ilişkin net bilgi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Peki Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Bayramda kaç gün tatil? Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...

Kurban Bayram tatili kaç gün sürecek?

Bu yıl 19 Temmuz günü arefesi kutlanacak olan Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağı araştırılmaya başlandı.
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.
19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün tatil ilan edilirken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla birlikte bayram tatili 9 gün olması planlanıyor.
Bugün Diyarbakır'da cuma namazı çıkışı görüntülenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatiline ilişkin olarak 'Arkadaşlar bu konu üzerinde çalışalar yürütüyor' ifadelerini kullandı.
Henüz net bir tarih vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, malum tatil konusunu millete seslenişte halka açıklayacağını belirtti.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan
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