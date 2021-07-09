Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Bayramda kaç gün tatil? Erdoğan'dan açıklama

Müslüman alemi için en önemli dini günler arasında yer alan Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'na kısa süre kala bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Bayram tatiline ilişkin net bilgi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Peki Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Bayramda kaç gün tatil? Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...