Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Bayramda kaç gün tatil? Erdoğan'dan açıklama

Müslüman alemi için en önemli dini günler arasında yer alan Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'na kısa süre kala bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Bayram tatiline ilişkin net bilgi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Peki Kurban bayramı tatili kaç gün olacak? Bayramda kaç gün tatil? Detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...
Kurban Bayram tatili kaç gün sürecek?
Bu yıl 19 Temmuz günü arefesi kutlanacak olan Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağı araştırılmaya başlandı.
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.
19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün tatil ilan edilirken, 4,5 gün resmi tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil olmasıyla birlikte bayram tatili 9 gün olması planlanıyor.
Bugün Diyarbakır'da cuma namazı çıkışı görüntülenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatiline ilişkin olarak 'Arkadaşlar bu konu üzerinde çalışalar yürütüyor' ifadelerini kullandı.
Henüz net bir tarih vermeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, malum tatil konusunu millete seslenişte halka açıklayacağını belirtti.
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