Kurban bayramı tatili ne zaman 2022? Kurban bayramı tatili kaç gün, 9 güne uzatılacak mı?

Kurban bayramı tatili ne zaman 2022? Kurban Bayramı'nın Müslümanlar için önemi büyüktür. Temmuz ayında idrak edilecek bayram için geri sayım decvam ediyor. Kamu kurumlarında ya da özel şirketlerde çalışan personellerin gündeminde ise bayram tatili planı var. Peki Kurban bayramı tatili ne zaman 2022? Konuya ilişkin detaylar ile "Kurban bayramı tatili kaç gün?" sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de müslümanlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 2022 yılı için vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıklamıştı.

Yayınlanmış olan takvime göre ise bayram bu sene 9 Temmuz'da başlayacak ve 12 Temmuz 2022 Salı gününde ise sonlanacak.

Öte yandan Kurban Bayramı 15 Temmuz 2022 Cuma günü ile birleşirse bayram tatili uzatılmış olacak. Bayram tatilinin uzayıp uzamadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Konuya ilişkin yeni açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir....