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Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2022? Kurban bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı?

28.06.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili ile ilgili beklenen açıklama 27 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Kabine Toplantısı sonrası bayram tatili süresi de netlik kazanmış oldu. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2022? Kurban bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2022? Temmuz ayında idrak edilecek bayram için geri sayım sürüyor. Kamu kurumlarında ya da özel şirketlerde çalışan personellerin gündeminde ise bayram tatili planı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatili ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2022? Kurban bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı? Ayrıntılar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz Salı tarihlerinde kutlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran Pazartesi günkü kabine toğplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin kamuda uzadığını belirtti.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE UZATILDI MI?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE UZATILDI MI?
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 'Kurban Bayramı tatili' açıklaması:
"Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum."

KURBAN BAYRAMINDA ÖZEL SEKTÖR İDARİ İZİN KULLANABİLİR Mİ?

KURBAN BAYRAMINDA ÖZEL SEKTÖR İDARİ İZİN KULLANABİLİR Mİ?
İdari tatil olarak da bilinen izinler, sadece devlet memurlarının faydalanabildiği ancak özel sektör çalışanlarını etkilemeyen izin türüdür. İznin kullanılması durumunda çalışanın maaşından kesilmesi veya yıllık izinden düşülmesi de söz konusu değil.
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Kurban Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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