HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2022? Kurban bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı, 13-14 Temmuz 2022 birleşti mi?

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2022? Kurban bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı, 13-14 Temmuz 2022 birleşti mi?

28.06.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili ile ilgili beklenen açıklama 27 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Kabine Toplantısı sonrası bayram tatili süresi de netlik kazanmış oldu. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2022? Kurban bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı, 13-14 Temmuz 2022 birleşti mi? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2022? Temmuz ayında idrak edilecek bayram için geri sayım sürüyor. Kamu kurumlarında ya da özel şirketlerde çalışan personellerin gündeminde ise bayram tatili planı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatili ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor 2022? Kurban bayramı tatili 9 güne uzatıldı mı, 13-14 Temmuz 2022 birleşti mi? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz Salı tarihlerinde kutlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran Pazartesi günkü kabine toğplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kurban Bayramı tatilinin kamuda uzadığını belirtti.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE UZATILDI MI?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE UZATILDI MI?
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan 'Kurban Bayramı tatili' açıklaması:
"Kurban Bayramını tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum."

KURBAN BAYRAMINDA ÖZEL SEKTÖR İDARİ İZİN KULLANABİLİR Mİ?

KURBAN BAYRAMINDA ÖZEL SEKTÖR İDARİ İZİN KULLANABİLİR Mİ?
İdari tatil olarak da bilinen izinler, sadece devlet memurlarının faydalanabildiği ancak özel sektör çalışanlarını etkilemeyen izin türüdür. İznin kullanılması durumunda çalışanın maaşından kesilmesi veya yıllık izinden düşülmesi de söz konusu değil.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Tecavüz edip kayda aldılar kanala attılar!

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

Dehşete düşüren olay! Kamyonun kasasında 42 kişi ölü bulundu

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

Herkesi ilgilendiriyor! 'Çok uykuluydum kandım' demeyin...

İlginizi Çekebilir

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.