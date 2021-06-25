Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10'uncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bir bayram olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Müslümanlar için büyük öneme sahip dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı'nın 2021 yılında hangi aya denk geldiği merak ediliyor. Peki Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Kurban bayramı ayın kaçında? İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı bayram tarihi ile ilgili detayları dini günler takvimi üzerinden yayınladı. Bu kapsamda vatandaşlar bayrama kaç gün kaldığını merak etmeye başladı.

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI? Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Haziran ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde Temmuz ayında kutlanacak olan Kurban Bayramına tam olarak 24 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA? Bu yıl Temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramının ilk günü 20 Temmuz Salı günü olurken son günü ise 23 Temmuz Cuma günüdür. Toplam dört gün sürn bayram bu yıl hafta içine gelmesi ile tatil süresinin uzaması bekleniyor.

2021 KURBAN FİYATLARI NE KADAR? Öte yandan Kurban Bayramının yaklaşması ile kurban fiyatları da merak araştırılmaya başlandı.