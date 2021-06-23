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Kurban bayramına kaç gün var? Kurban bayramı ne zaman?

23.06.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kurban bayramına kaç gün var?" , "Kurban bayramı ne zaman?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Müslümanların bolca ibadet edip dini görevini yerine getireceği, Allah'a yakın olmak için kurban kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağı, yardımlaşmanın çoğalacağı Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı temmuz ayında kutlanacak. İşte ayrıntılar...

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı temmuz ayında idrak edecek. Müslümanlar Kurban Bayramı'na kaç gün kaldığını araştırmaya başladı. "Kurban bayramına kaç gün var?" , "Kurban bayramı ne zaman?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Kurban Bayramı'na ne kadar kaldı?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı temmuz ayında idrak edecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Temmuz Kurban Bayramı Arife günüdür. 20 Temmuz bayramın 1. günü, 21 Temmuz 2. günü, 22 Temmuz 3. günüdür.

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN VAR?

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN VAR?
Kurban Bayramı'na bugün itibariyle (23 Haziran) 26 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Temmuz ayına ilişkin karar geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı'nda alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz ayında sokağa çıkma kısıtlamalarının tamamen kalkacağını ifade etti.
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Henüz, bayram için herhangi bir kısıtlamanın yapılacağı ifade edilmedi.
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Kurban Bayramı

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