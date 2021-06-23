Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı temmuz ayında idrak edecek. Müslümanlar Kurban Bayramı'na kaç gün kaldığını araştırmaya başladı. "Kurban bayramına kaç gün var?" , "Kurban bayramı ne zaman?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı temmuz ayında idrak edecek.

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Henüz, bayram için herhangi bir kısıtlamanın yapılacağı ifade edilmedi.