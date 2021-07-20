Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti nasıl saklanır?

Bugün Kurban Bayramı’nın ilk günü. Kurban kesen vatandaşlar, kestikleri kurban etlerini ihtiyacı olan aileler ile paylaşarak yüzlerinin gülmelerine neden oluyor. Ancak kurban etinin nasıl dağıtılacağı da merak ediliyor. Bayramın ilk günü kurban kesim işlemlerinin tamamlanmasının ardından, etin nasıl dağıtılacağı da merak edildi. Peki kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti nasıl pişirilir? Kurban eti yıkanır mı?

Kurban eti nasıl dağıtılır?

Kurban etinin yenilecek ve dağıtılacak miktarı konusunda kesin bir ölçü koymak zordur.

Kurban etinin üç eşit parçaya bölünüp bir parçasının kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler tarafından tüketilmesi gerekir.

İkinci parçanın eş, dost, akrabaya hediye edilmesi, üçüncü parçanın ise kurban kesemeyen yoksul kimselere dağıtılması gereklidir.

Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesi de bir sakınca taşımaz.