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Kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti nasıl saklanır?

20.07.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın ilk gününde birçok vatandaş, kurbanlarını keserek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen birçok kişi, kestiği kurban etini ihtiyaç sahibi kişilere dağıtarak, çocukları ve ailelerini mutlu etmek istiyor. Ancak kurban etinin nasıl dağıtılacağı da tartışılan konular arasında bulunuyor. Kurban etini saklama ve pişirme yöntemleri de merak ediliyor. Peki kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti nasıl saklanır, nasıl pişirilir? Detaylar haberimizde…

Bugün Kurban Bayramı’nın ilk günü. Kurban kesen vatandaşlar, kestikleri kurban etlerini ihtiyacı olan aileler ile paylaşarak yüzlerinin gülmelerine neden oluyor. Ancak kurban etinin nasıl dağıtılacağı da merak ediliyor. Bayramın ilk günü kurban kesim işlemlerinin tamamlanmasının ardından, etin nasıl dağıtılacağı da merak edildi. Peki kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban eti nasıl pişirilir? Kurban eti yıkanır mı?

Kurban eti nasıl dağıtılır?

Kurban etinin yenilecek ve dağıtılacak miktarı konusunda kesin bir ölçü koymak zordur.
Kurban etinin üç eşit parçaya bölünüp bir parçasının kurban sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler tarafından tüketilmesi gerekir.
İkinci parçanın eş, dost, akrabaya hediye edilmesi, üçüncü parçanın ise kurban kesemeyen yoksul kimselere dağıtılması gereklidir.
Kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerin kalabalık olması veya ihtiyaçlarının bulunması halinde kurban etinin kimseye dağıtılmadan evde tüketilmesi de bir sakınca taşımaz.
Kurban sahibinin kurban etinden hem yemesi hem ikram etmesi hem de fakirlere dağıtması genel bir kural olup bunun ölçü ve şeklini her mükellefin kendi durumunu, çevresinin ihtiyaç ve imkânını göz önüne alarak bizzat belirlemesi ve bu konuda ibadet anlayışıyla hareket etmesi doğru olur.
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Kurban Bayramı

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