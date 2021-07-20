Kurban kesene kurban eti verilir mi? Kurban eti kimlere verilir?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban bayramı bugün itibariyle idrak etti. Kurban ibadetlerinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar pek çok soruyu araştırmaya başladı. Kurban kesene kurban eti verilip verilemeyeceği sorgulanıyor. Peki kurban kesene kurban eti verilir mi?

Kurban kesene kurban eti verilir mi?

Kurban bayramının gelmesiyle beraber vatandaşlar Kurban ibadetini gerçekleştirmeye başladı. Kurban kesen kişilerin merak ettiği soruların başında ise "Kurban kesene kurban eti verilir mi?" sorusu bulunuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban kesme ve dağıtma konusunda pek çok bilgilendirici makale yayımlamıştır. Fakat kurban kesene kurban eti verilmesi hakkında şu an için bir bilgi verilmemiştir. İki tarafın da kurban kestiği zamanlarda, kişilerin kurban etlerini birbirleriyle değil, kurban kesmemiş kişilerle paylaşması daha doğru olmaktadır.

Çokça sorgulanan konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı iu açıklamayı yapmıştır; "Hz. Peygamber, kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). "

"Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur."