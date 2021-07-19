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Kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban sonrasında hangi dua okunur?

19.07.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nda vacip olan kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurban keserken ve kestikten sonra okunacak duaları araştırıyor. Belirli şartlar altında usulüne uygun olarak kesilen küçükbaş veya büyükbaş kurbanlıkları keserken, dualar okunur ve niyetler edilir. Kurban keserken, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar da bulunuyor. Peki kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban kestikten sonra ne duası okunur?

2021 Kurban Bayramı’nda kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurban keserken ve kurban kestikten sonra okumaları gereken dualar bulunuyor. Kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını usulüne uygun bir şekilde kesmesi oldukça önem taşıyor. Peki kurban keserken veya kestikten sonra hangi dualar okunur? Detaylar haberimizde…

Kurban keserken nasıl niyet edilir?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, kurban kesiminde hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilmesi önemlidir.

Kurban keserken hangi dualar okunur?

Kurban keserken hangi dualar okunur?
Kurban keserken dua okunması gerekir. Edilen dualar sayesinde kesilen kurban daha da bereketlenir. Sevabı da çoktur. Kurbanı kesecek olan kişilerin hep beraber dua etmesi önerilir. Dua ve tekbirle dua faslı sona erdiğinde, bilirkişi kurbanı kesmek için işe koyulabilir.

Kurban kesimi için öncelikle niyet edilir ve şu dua okunur;

Kurban kesimi için öncelikle niyet edilir ve şu dua okunur;
“Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara’s-semâvâti ve’l-erda hanîfen ve mâ ene mine’l-müşrikîn.”

Kurban duası Türkçe meali şöyledir:

Kurban duası Türkçe meali şöyledir:
“Ben tüm kalbimle gökleri ve yeri yaratan Allah’a yöneldim. Ve müşriklerden olmadım.”

Ardından tekbir getirilir. Tekbir ise şu şekilde getirilmelidir:

Ardından tekbir getirilir. Tekbir ise şu şekilde getirilmelidir:
“Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi’l hamd” Bu tekbirin Türkçe karşılığı “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur.” olarak ifade edilir. Daha sonra kurban kesilir ve kurban kesen kişi şükür amaçlı 2 rekat namaz kılmalıdır.
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Kurban Bayramı

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