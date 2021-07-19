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Kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır? Şükür namazı nasıl kılınır?

19.07.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nda kurban kesecek olan vatandaşlar, kurbanı kestikten sonra bir de namaz kılıyor. Kurbanı kestikten sonra kılınan namaz ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz Salı günü idrak ediliyor. 23 Temmuz Cuma günü son bulacak Kurban Bayramı için heyecan sürerken, bayramda kurban kesecek olan kişiler de kurban sonrasındaki namazın nasıl kılındığını araştırıyor. Peki kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır?

Kurban kesecek olan vatandaşlar, kurbanı kestikten sonra kılınacak namazı araştırıyor. İslam inancında bir kurbanlık kesildikten sonra namaz kılınır. Ancak bu isimle bir kurban namazı diye bir namaz bulunmuyor. Onun yerine kurban kesildikten sonra şükür namazı kılınır. Peki, kurban kestikten sonra namaz nasıl kılınır?

Kurban kestikten sonra namaz nasıl kılınır?

Kurban kesildikten sonra namaz kılmak şart değildir. Bu bir şükür namazı olarak geçer ve kurban kesme imkanı bulan Müslüman sahip oldukları için Allah'a şükür etmek amacıyla bu namazı kılar.
Şükür namazı istenilen vakitte kılınabilir. Kişi abdestini aldıktan sonra kalben niyet eder. Daha sonra Subhaneke okuyarak ve besmele çekerek namaza başlar.
Ardından Fatiha okunur. Devamında Kur'an-ı Kerim'den en az üç ayet okunması gerekir. Kurban kesen kadın kurban esnasında adetliyse şükür namazını adeti bittiğinde kılabilir.

Kurban kesen kişi kaç rekat namaz kılar?

Kurban kesen kişi kaç rekat namaz kılar?
Kurban sonrası şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz esnasında secde ederken Allah'a şükredilir ve bol bol dua edilir. Allah'ın verdiği nimetlere şükür için kılınan bu namazın ardından tesbihat ve duada bulunmak da önemlidir.

Kurban sonrası şükür namazının farzları

Kurban sonrası şükür namazının farzları
Şükür namazı ve şükür secdesi sünnet kabul edilir. Kurbanın ardından kılınan şükür namazı da dinimizde şart değildir, dolayısıyla bu namazın farzı da yoktur. Bu namazın dini bir gereklilik olduğu kanaati yanlıştır.
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Kurban Bayramı

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