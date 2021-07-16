Kurban kesmek farz mı, vacip mi? Kimler kurban kesebilir?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. İBB, İHH, Kızılay ve daha pek çok yardım kuruluşları kurban bağışları alarak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Binlerce kişinin evine et girmezken, Kurban Bayramı ile yüzle gülecek. Kurban kesmek isteyen pek çok kişinin ise merak ettiği bazı konular bulunuyor. Bunlardan biri kurban kesmenin farz mı yoksa vacip mi olduğu. Bir diğer merak edilen soru ise kimlerin kurban kesmesi gerektiği…

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekatın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESMEK FARZ MI, VACİP Mİ? Mezheplerin pek çoğuna bakıldığında udhiyye kurbanı kesebilmek sünnettir. Kurban ibadeti farz olan bir ibadet çeşidi değildir.

Kurban ibadetinin diğer mezhepler içerisindeki kapsamına bakıldığında, Şafii mezhebine göre sünnet olan bir ibadettir. Hanefi mezhebine göre bakılması durumunda ise vacip olan bir ibadet türüdür.