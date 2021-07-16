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Kurban kesmek farz mı, vacip mi? Kimler kurban kesebilir?

16.07.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı’nın 1.günü idrak edilecek. İslam alemi için son derece önemli olan bu özel gün de evine et girmeyen pek çok kişinin yüzü gülecek. Ancak Kurban Bayramı ile ilgili pek çok soru işareti bulunuyor. Kurbanı kimlerin kesmesi gerektiği sorusu, cevabı en çok arananlardan biri…

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. İBB, İHH, Kızılay ve daha pek çok yardım kuruluşları kurban bağışları alarak, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Binlerce kişinin evine et girmezken, Kurban Bayramı ile yüzle gülecek. Kurban kesmek isteyen pek çok kişinin ise merak ettiği bazı konular bulunuyor. Bunlardan biri kurban kesmenin farz mı yoksa vacip mi olduğu. Bir diğer merak edilen soru ise kimlerin kurban kesmesi gerektiği…

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).
Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekatın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESMEK FARZ MI, VACİP Mİ?

KURBAN KESMEK FARZ MI, VACİP Mİ?
Mezheplerin pek çoğuna bakıldığında udhiyye kurbanı kesebilmek sünnettir. Kurban ibadeti farz olan bir ibadet çeşidi değildir.
Kurban ibadetinin diğer mezhepler içerisindeki kapsamına bakıldığında, Şafii mezhebine göre sünnet olan bir ibadettir. Hanefi mezhebine göre bakılması durumunda ise vacip olan bir ibadet türüdür.
Kurban ibadetinin fıkhî hükmü her ne olursa olsun Müslüman olan toplumların için belirli simge ve şiarı sayılan ibadetlerden birisi olarak asırlardan bu yana dini yaşam içerisinde önemli bir yere sahiptir.
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Kurban Bayramı

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