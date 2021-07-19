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Kurban nasıl yatırılır? Rueff tekniği nedir ve nasıl yapılır? En kolay kurban yere yatırma yöntemi!

19.07.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı arefesinde, birçok vatandaş keseceği kurbanı en kolay nasıl yere yatıracağını araştırıyor. Kurban Bayramı’nda çeşitli ibadetlerle vatandaşlar kurbanlarını keserek, sevdiklerine ve ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Kurban kesmek isteyen kişiler ise ‘Kurban nasıl yere yatırılır?’ sorusunun cevabını arıyor. İşte Kurban Bayramı’nda kesilecek kurbanı en kolay yere yatırma yöntemleri…

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle beraberi kurban kesecek olan vatandaşlar kurbanı yere yatırmanın püf noktalarını arıyor. Kurban kesiminde vatandaşların en çok zorlandığı konulardan biri olan kurbanı yere yatırma sırasında, birçok problem yaşanabiliyor. Bu konu hakkında araştırma yapan vatandaşlar, en kolay kurbanı yere yatırma yöntemlerini araştırıyor. İşte Kurban Bayramı’nda keseceğiniz kurbanı tek hamlede yere yatırma yöntemleri…

Kurban nasıl yere yatırılır?

Birçok kişi hala eski usul kurban yere yatırma yöntemlerini kullanıyor. Peki eski usul yöntemle kurban nasıl yere yatırılır?
Öncelikle, kurban edilecek büyükbaş kurbanlığın ayakları ip ile bağlanır. Karşılıklı olarak diğer halatların çekilmesiyle, kurbanlık hayvanın 4 ayağı birbirine yaklaşarak bir noktada birleşmeye başlar.
Ayakları birleşen kurbanlık bir süre sonra dengesini kaybederek yere düşer. Yere düşen kurbanlığın ayakları birbirine bağlı olduğundan fazla bir harekette bulunamıyor.

Bu yöntem daha basit!

Bu yöntem daha basit!
Kurban kesiminde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yere yatırma aşaması farklılıklar içerir. Küçükbaş bir hayvanı bir ya da iki kişi ayaklarından tutarak kolaylıkla yatırabilirken, büyükbaş bir hayvan söz konusu olduğunda, hayvanın kesime hazırlanması için yatırılması çok daha zahmetli olur.
Bu tür durumlarda son yıllarda ön plana çıkan ve büyük kolaylık sağlayan Rueff tekniği uygulanmaktadır.
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Kurban Bayramı

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