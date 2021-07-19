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Kurban ne zamana kadar kesilebilir? Kurban kesmeye ne zaman başlanır?

19.07.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle beraber birçok vatandaş vacip olan kurban kesme ibadetini gerçekleştirecek. Ancak kurban kesecek olan vatandaşlar, kurbanlarını hangi güne kadar kesmeli ve kurban kesmeye ne zaman başlamalı gibi soruların yanıtlarını arıyor. Kurban kesmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı belirli zamanlar bulunuyor. Peki kurban ne zamana kadar kesilebilir?

Kurban Bayramı’na az bir süre kala kurban kesmek isteyen vatandaşlar, kurban kesmek için hangi zamanların uygun olduğunu araştırıyor. İslam inancına göre temel ihtiyaçları ve borcundan başka bir yatırımı olmayan kişilerin kurban kesmesi gerekir. Bu inancını yerine getirmek için kurban kesmek isteyen vatandaşlar, ‘Kurban ne zamana kadar kesilebilir?’ sorusunun yanıtını arıyor. Peki kurban kesmeye ne zaman başlanır?

Kurban kesmeye ne zaman başlanır?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar.

Kurban ne zamana kadar kesilebilir?

Kurban ne zamana kadar kesilebilir?
Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şafiilere göre ise bayramın 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, ergen olmuş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir.
Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekatın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.
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Kurban Bayramı

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