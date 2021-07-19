Kurban vekaleti nasıl verilir? Kurban vekaleti verirken ne yapılır ve ne denir?

Bugün 19 Temmuz Arefe Günü'nde kurban vekaletinin nasıl verildiği merak konusu oldu. Kurban bayramına saatler kala vatandaşlar ibadetini yerine getirmek için kurban vekaletinin nasıl verildiğini merak ediyor. Peki kurban vekaleti nasıl verilir, vekalet verilirken ne denir?

Kurban vekaleti nasıl verilir?

Kurban bayramı yaklaşırken "Kurban vekaleti nasıl verilir?" sorusu merak ediliyor. Kişiler, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilmekte.

Çünkü kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılmakta olan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü’l-muhtâc, VIII, 132)

Vekâlet verme, sözlü ya da yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla yapılabilmektedir. Vekil tayin edilen kişi ya da kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan şey, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesi olmaktadır.

Kurbanı başkasına kestirirken, öncelikle kalben niyet ettikten ardından sözlü şekilde "Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim." denmesi yeterlidir.