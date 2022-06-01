KURBANLIK FİYATLARI 2022! Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir 2022 kurbanlık fiyatları...

Kurbanlık fiyatları, Kurban Bayramı öncesi araştırılmaya başlandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok şehirde fiyatlar belli olmaya başladı. Büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükbaş, küçükbaş, koç, dana, koyun, keçi, sığır kurbanlık fiyatları...

KURBANLIK FİYATLARI 2022!

Kurbanlık fiyatları hayvanın cinsinin yanı sıra türü ve yaşına göre de değişiklik göstermektedir. Fakat kurbanlık fiyatlarında enflasyon ve maliyetler nedeniyle bir takım artış olduğu bilgisi paylaşıldı.

İşte il il küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları:

İSTANBUL KURBANLIK FİYATLARI 2022 Küçükbaş: 2 bin 800 TL - 4 bin 500 TL Büyükbaş: 34 bin TL - 50 bin TL

ANKARA KURBANLIK FİYATLARI 2022 Küçükbaş: 33 bin TL - 50 bin TL Büyükbaş: 2 bin 600 TL - 3 bin 800 TL