Kurtlar Vadisi başlayacak mı? Sevilen dizi Kurtlar Vadisi hayranlarını üzen haber!

'Kurtlar Vadisi Kaos' ismiyle yeniden ekranlara döneceği söylenen Kurtlar Vadisi dizisinin senaristinden yeni bir proje haberi geldi.Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve pek çok başarılı ismin de rol almış olduğu efsane dizinin başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki Kurtlar Vadisi başlayacak mı?

KURTLAR VADİSİ BAŞLAYACAK MI?

Ekranların unutulmaz dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nin 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla yeniden ekrana geleceği söyleniyordu.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU Bir dönem reyting listelerinde bir numaraya yerleşerek büyük ses getiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın senaristinden sürpriz dizi projesi haberi geldi. Televizyon ekranlarında izlenme rekorları kırmakta olan pek çok dizi projesinde imzası bulunan Bahadır Özdener'in yeni dizisi belli oldu.

KURTLAR VADİSİ BEKLENTİSİ TUTMADI Bahadır Özdener'in 'Benim Hayatım' dizisini çekeceği ortaya çıktı. Bu hamle ile beraber Kurtlar Vadisi hayranları hayal kırıklığına uğradı.

Diğer yandan başarılı isim Bahadır Özdener, seyircisiyle yeni sezonda buluşturmayı planladığı Benim Hayatım projesi için oyuncu arayışına da devam ediyor.