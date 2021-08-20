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  4. Kurtlar Vadisi başlayacak mı? Sevilen dizi Kurtlar Vadisi hayranlarını üzen haber!

Kurtlar Vadisi başlayacak mı? Sevilen dizi Kurtlar Vadisi hayranlarını üzen haber!

20.08.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin reyting rekorları kıran ve oldukça büyük kitleye ulaşan dizisi Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleriyle 'Kurtlar Vadisi Kaos' ismiyle ekrana geleceği söylentileri konuşulmaktaydı. Sevilen dizinin senaristi olan Bahadır Özdener'den yeni dizi projesi anlaşması haberi geldi. Peki senaristin yeni projesi hangi dizi olacak ve Kurtlar Vadisi başlayacak mı? İşte Kurtlar Vadisi için verilen karar...

'Kurtlar Vadisi Kaos' ismiyle yeniden ekranlara döneceği söylenen Kurtlar Vadisi dizisinin senaristinden yeni bir proje haberi geldi.Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve pek çok başarılı ismin de rol almış olduğu efsane dizinin başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Peki Kurtlar Vadisi başlayacak mı?

KURTLAR VADİSİ BAŞLAYACAK MI?

Ekranların unutulmaz dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nin 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla yeniden ekrana geleceği söyleniyordu.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU
Bir dönem reyting listelerinde bir numaraya yerleşerek büyük ses getiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın senaristinden sürpriz dizi projesi haberi geldi. Televizyon ekranlarında izlenme rekorları kırmakta olan pek çok dizi projesinde imzası bulunan Bahadır Özdener'in yeni dizisi belli oldu.

KURTLAR VADİSİ BEKLENTİSİ TUTMADI

KURTLAR VADİSİ BEKLENTİSİ TUTMADI
Bahadır Özdener'in 'Benim Hayatım' dizisini çekeceği ortaya çıktı. Bu hamle ile beraber Kurtlar Vadisi hayranları hayal kırıklığına uğradı.
Diğer yandan başarılı isim Bahadır Özdener, seyircisiyle yeni sezonda buluşturmayı planladığı Benim Hayatım projesi için oyuncu arayışına da devam ediyor.
BVB adını vermiş olduğu bir yapım şirketini kuran Bahadır Özdener'in, Star TV kanalıyla anlaşma yaptığı da öğrenildi.
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