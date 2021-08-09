Kurtlar Vadisi'nin Elif'i şaşırttı! Güzelliği ve gençliğiyle yıllara meydan okuyor

Kurtlar Vadisi dizisinden kimler geldi kimler geçti. Unutulmayan karakterler arasına giren dizinin Elif’i Özgü Namal, hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Namal, diziden erken çıkmasına rağmen Polat, onun adını hiç dilinden düşürmedi. Başarılı oyuncunun son hali ise herkesi şaşırttı. İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Elif’i Özgü Namal’ın son hali…

KURTLAR VADİSİ’NİN ELİF’İ YILLARA MEYDAN OKUYOR

Polat Alemdar’ın büyük aşkı, Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz karakteri Elif, güzelliği ile adeta yıllara meydan okuyor. Karaktere hayat veren Özgü Namal, yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Eşini çok zamansız kaybeden Namal, büyük üzüntü yaşadı. 2 çocuğu ile çiftlikte yaşayan başarılı oyuncu, eşinin ölümünün ardından hatıralara daha fazla dayanamayıp, çocuklarının da okulu için İstanbul’a döndü.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR? Melahat Özgü Namal, 28 Aralık 1978 yılında Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.

1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır.