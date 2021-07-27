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Kurtlar Vadisi'nin 'Kara'sı hangi dizi ile ekranlara dönüyor? Sürpriz diziye transfer!

27.07.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ekranlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde 'Kara' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hakan Boyav ekranlara dönüyor. Daha önce Hanımın Çiftliği, Hırsız Polis dizilerinde de rol almış olan ve son olarak Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı dizilerinde yer alan Boyav, sürpriz bir diziye transfer oldu.

Seneler evvel yayınlanmasına rağmen halen adından söz ettiren Kurtlar Vadisi'nde 'Kara' karakterini canlandırmış olan Hakan Boyav, ekranlara dönüyor. Pek çok dizide rol alan başarılı oyuncu son olarak Payitaht Abdülhamid ve Maraşlı ile ekranlarda yer almıştı. Boyav, ekranlara polisiye bir diziyle dönüş yapacak.

Kurtlar Vadisi'nin 'Kara'sı ekranlara dönüyor!

Türk televizyonlarındaki unutulmaz dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi, seneler önce yayınlanmasına rağmen halen konuşulmaya devam ediyor.
Sevilen ve yayınlandığı döneme damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nin başarılı bir oyuncusu ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Teşkilat dizisinde rol alacak!

Teşkilat dizisinde rol alacak!
Son gelişmelere göre sevilen dizide 'Kara' karakterine hayat veren Hakan Boyav, bu sezon TRT1'de izleyici ile buluşmuş olan Teşkilat dizisinde yer alacak. Boyav daha önce Hanımın Çiftliği, Hırsız Polis, Payitaht Abdülhamid dizilerinde de rol almıştı.
İlgiyle takip edilen Teşkilat dizisinin yeni sezon öncesinde oyuncu kadrosu belli olmaya başladı.

Yeni sezona az kaldı

Yeni sezona az kaldı
Kısa sürede adından çokça söz ettiren dizi, aksiyon sahneleri ve oyuncularıyla yeni sezona hazırlık yapmaya devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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