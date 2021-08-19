Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'iydi... İşte İpek Tenolcay'ın şimdiki hali...

Türk manken, sinema ve dizi oyuncusu olan İpek Tenolcay, bir döneme damga vuran "Kurtlar Vadisi" adlı dizide "Nesrin" rolünü canlandırmıştı. Türk manken, sinema ve dizi oyuncusu Tenolcay oyunculuk kariyerine Kurtlar Vadisi'nin ardından da devam etti ve kariyeri boyunca birçok projede yer aldı. İşte İpek Tenolcay'ın şimdiki hali...