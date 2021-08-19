Kurtlar Vadisi'nin Nesrin'iydi... İşte İpek Tenolcay'ın şimdiki hali...

Türk manken, sinema ve dizi oyuncusu olan İpek Tenolcay, bir döneme damga vuran "Kurtlar Vadisi" adlı dizide "Nesrin" rolünü canlandırmıştı. Türk manken, sinema ve dizi oyuncusu Tenolcay oyunculuk kariyerine Kurtlar Vadisi'nin ardından da devam etti ve kariyeri boyunca birçok projede yer aldı. İşte İpek Tenolcay'ın şimdiki hali...
İŞTE İPEK TENOLCAY'IN ŞİMDİKİ HALİ
İpek Tenolcay 15 Ocak 2003-29 Aralık 2005 tarihleri arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi adlı dizide Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca ile birlikte çalıştı.
Büyük ilgiyle takip edilen dizide "Nesrin" karakterine hayat veren Tenolcay oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yaptı.
Türk manken, sinema ve dizi oyuncusu Şenolcay günümüzde ilgiyle izlenen ve Binnur Kaya'nın başrolünü üstlendiği "Kırmızı Oda" adlı dizide Nazlı'nın annesini oynamıştı.
Şimdilerde ise Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı adlı dizide "Zeynep" karakterine hayat veriyor.
Yıllara rağmen güzelliğinden bir şey eksilmeyen Tenolcay Instagram'da "ipektenolcay" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
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