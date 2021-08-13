Kurtlar Vadisi’nin Pala’sı şimdi ne yapıyor? Ünlü oyuncu Yüksel Arıcı’nın son hâli şaşırttı!

‘’Dağda keklik, burada domates’’ sözüyle hafızalarda yer edinen, Kurtlar Vadisi’nde Aslan Akbey’i suikast sonucu öldüren Pala yani Yüksel Arıcı’nın sim siyah saçlarından ve gençliğinden eser kalmadı. Deneyimli oyuncu Yüksel Arıcı, şimdilerde sıradan bir hayat yaşıyor, bahçesiyle uğraşarak, doğal besinler tüketiyor.

KURTLAR VADİSİ’NİN PALA’SI YÜKSEL ARICI ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Ünlü oyuncu Yüksel Arıcı, şimdilerde müstakil evinde sıradan bir hayat yaşıyor. Bahçe ile ilgilenen deneyimli oyuncu, ektiği ürünlerli tüketerek, doğal yaşamın tadını çıkarıyor.

Ünlü oyuncu Arıcı, Kurtlar Vadisi döneminde simsiyah saçları ve bıyıklarıyla hatırlanıyor. Ancak Arıcı’nın şimdiki hâli çok başka. Saçları ve bıyıkları beyazlayan ve biraz da kilo alan Arıcı, değişimiyle şaşırttı…

KURTLAR VADİSİ’NİN PALA’SI NASIL BİR KARAKTERDİ? Kurtlar Vadisi’nde Yüksel Arıcı’nın hayat verdiği Pala karakteri, taktığı güneş gözlüklerini hiçbir şekilde çıkarmaz. Güney Doğu, Kuzey Irak, Suriye’de görev yapan bir istihbaratçı olan Pala ve ekibi, istihbarat kurumları içerisinde başına buyruk hareket eden ve çeteleşen bir yapılanmanın içerisindedi.

Adamları Bedir ve Faruk’la birlikte İstanbul’a gelen Pala, Kirve’nin talimatıyla Aslan Akbey’i suikast sonucu öldürür. Polat Alemdar ve ekibi, Pala’yı sorgulamak için kaldığı otelde yakalayarak, istihbaratçı Doğu Eşrefoğlu’na teslim eder. Doğu bey de Pala’yı sorguladıktan sonra salıverir. Alemdar’ın ekibinden Güllü Erhan’ı gören ve peşine düşen Pala, kurduğu pusunun ardından Seyfo Dayı’yı öldürür.