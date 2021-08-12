Kurtlar Vadisi'nin 'Seyfo Dayı'sıydı! İşte merhum oyuncu Nihat Nikerel'le ilgili az bilinen o bilgi...

Merhum oyuncu Nihat Nikerel’in Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Seyfo Dayı karakteri bir döneme damga vurmuştu. Polat Alemdar ile Memati’nin durmadan Seyfo Dayı ile uğraşması seyirciyi gülümsetiyordu. 2009 yılında vefat eden Nihat Nikerel sevenlerini epey üzmüştü. İşte başarılı oyuncu hakkında az bilinen o bilgi…

KURTLAR VADİSİ’NİN SEYFO DAYI’SI NİHAT NİKEREL HAKKINDA AZ BİLİNEN BİLGİ

Pek çok dizi ve filmde rol alan Nihat Nikerel, Kurtlar Vadisi’ne Seyfo Dayı karakteriyle damga vurmuştu. 2009 yılında hayatını kaybeden oyuncu, kısa ömrüne meğer koca bir dünya gezisini sığdırmış.

Nikerel hakkındaki bu bilgiyi çok az kişi biliyor. Babasının vefatından sonra erken yaşlarda İstanbul'a gelen Nikerel, çeşitli işlerde çalıştıktan sonra, 1972-1976 yılları arasında uzun bir dünya seyahati yaptı.

Daha sonra yurda dönen sanatçı, 1985 yılında senaryolaştırılabilecek öykü yazarak sinemaya adım attı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra kitap da yazdı.

KURTLAR VADİSİ SEYFO DAYI RÖLÜ Âlemde Seyfo Dayı olarak da bilinen Seyfullah Yördem, emektar kabadayı Duran Şatıroğlu'nun en sadık adamıydı. Duran Emmi bazen ona Ispartalı olduğundan Güllü diye hitap ederdi.