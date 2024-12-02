Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sı Ali Sürmeli 'nin 13 dönümlük arsada 1+0 evi var! 42 yıl önce kaç dolar ödediğini açıkladı

Kurtlar Vadisi'nde Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınan Ali Sürmeli, Assos’taki evi, şehrin gürültüsünden uzak, doğanın tam ortasında bulunuyor. Efsane oyuncu, burada hem doğa ile iç içe vakit geçiriyor hem de huzurlu bir yaşam sürdürüyor.