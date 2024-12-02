Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sı Ali Sürmeli 'nin 13 dönümlük arsada 1+0 evi var! 42 yıl önce kaç dolar ödediğini açıkladı

'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi: Pusu', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi birçok başarılı projede yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli uzun yıllardır gözlerden uzakta doğada bir hayat sürüyor.
Kurtlar Vadisi'nde Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınan Ali Sürmeli, Assos’taki evi, şehrin gürültüsünden uzak, doğanın tam ortasında bulunuyor. Efsane oyuncu, burada hem doğa ile iç içe vakit geçiriyor hem de huzurlu bir yaşam sürdürüyor.
42 yıldır burada yaşayan Ali Sürmeli "1+0 ahşap bir ev. 6 dönüm burayı aldım,12-13 sene önce... 6 dönüme hiçbir şeye izin yok dediler" ifadelerini kullandı.
Ali Sürmeli "O zamanın parası 100 bine bu 6 dönümü almışım, yan tarafı yalvar yakar istedik, 7 dönüme 200 istedi. 13 dönümü 13 sene önce 300'e aldım, bin dolarmış..." dedi.
Başarılı oyuncu devamında ise "Akademi kuracağız o zaman, ama gaz veren herkes kenara çekildi. Planladım bundan 12 tane koyacağız hadi el atın, yok! Keçi sürüsü dağıldı böyle kaldı" açıklamasında bulundu.
Ali Sürmeli daha sonra ise "Karavanımı koyuyorum buraya. Mütevazı değil lüks yaşıyorum. İçinde Hilton banyosu var" diyerek küçük evini anlattı.
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