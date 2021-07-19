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Kurumsal Kurban Bayramı mesajları ve sözleri! İş arkadaşına, patrona, çalışanına kurumsal Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

19.07.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle iş arkadaşlarına, patronlarına ve çalışanlarına bayram mesajları yollamak isteyen kişiler, bayram mesajlarını araştırıyor. Sevdiklerine iyi dileklerde bulunmak isteyen kişiler, resimli veya yazılı şekilde mesajlar atarak Kurban Bayramı’nı kutluyor. Normal bayram mesajlarından biraz daha kurumsal olan bu özel mesajları çalışanlarınıza, iş arkadaşlarınıza veya patronlarınıza yollayarak, bayramlarını kutlayabilirsiniz.

Bayram mesajları, özellikle pandemi döneminde yanında olamadığımız kişilerin bayramlarını kutlamak için sıklıkla tercih ediliyor. Yanlarında olamasanız da sevdiklerinizin, iş arkadaşlarınızın, patronlarınızın veya çalışanlarınızın bayramlarını kısa ve anlamlı mesajlarla kutlayabilirsiniz. İş arkadaşlarına, patronlara veya çalışanlara gönderebileceğiniz Kurban Bayramı mesajlarını sizin için haberimizde derledik.

Kurumsal Kurban Bayramı mesajları ve sözleri!

Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.
Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...
Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlara sağlıkla ulaşmanızı temenni ederim.
Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun... İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun.
Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum...
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı pandemi

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