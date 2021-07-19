Kurumsal Kurban Bayramı mesajları ve sözleri! İş arkadaşına, patrona, çalışanına kurumsal Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

Bayram mesajları, özellikle pandemi döneminde yanında olamadığımız kişilerin bayramlarını kutlamak için sıklıkla tercih ediliyor. Yanlarında olamasanız da sevdiklerinizin, iş arkadaşlarınızın, patronlarınızın veya çalışanlarınızın bayramlarını kısa ve anlamlı mesajlarla kutlayabilirsiniz. İş arkadaşlarına, patronlara veya çalışanlara gönderebileceğiniz Kurban Bayramı mesajlarını sizin için haberimizde derledik.

Kurumsal Kurban Bayramı mesajları ve sözleri!

Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.

Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...

Kurban Bayramınızı kutlar, nice bayramlara sağlıkla ulaşmanızı temenni ederim.

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun... İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun.