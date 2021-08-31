HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kütahya depremi kaç şiddetinde oldu? Eskişehir ve Kütahya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

Kütahya depremi kaç şiddetinde oldu? Eskişehir ve Kütahya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

31.08.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sosyal medya üzerinden yayınlanan gönderide Kütahya'da deprem meydana geldiği ifade edildi. Kütahya'da gerçekleşen deprem sonrasında sosyal medyadan paylaşım yapan vatandaşlar, depremin Eskişehir'den de hissedildiğini belirttiler. İşte AFAD ve Kandilli son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya üzerinden Kütahya'nın Altınbaş ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depreme ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, depremin Eskişehir'den de hissedildiği bilgisi yer aldı. İşte AFAD ve Kandilli son depremler...

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

KÜTAHYA- ALTINBAŞ

KÜTAHYA- ALTINBAŞ
Kütahya Altınbaş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği AFAD tarafından duyuruldu. Söz konusu deprem 31.08.2021'de ve 14.04 sıralarında oldu. Depremin derinliğinin 7.16 km olduğu açıklandı.
Depreme ilişkin Twitter'da binlerce tweet atıldı. Söz konusu paylaşımlarda depremin Eskişehir'den de hissedildiği ifade edildi.

MALATYA-KALE

MALATYA-KALE
26.08.2021'de 23.52 sıralarında Malatya Kale'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu depremin derinliğinin 11.18 km olduğu belirtildi.

EGE DENİZİ- İZMİR

EGE DENİZİ- İZMİR
Ege Denizi İzmir'de 24.08.2021'de 01.47 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğünün 3.7, derinliğinin ise 23.95 km olduğu açıklandı.

VAN- BÖĞRÜPEK

VAN- BÖĞRÜPEK
Van Böğrüpek'te bugün 08.13 sıralarında deprem oldu. Böğrüpek depreminin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 5.0 km oldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem Kütahya

En Çok Okunan Haberler

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Saya saya bitiremediler! Damada 3,4 milyon TL, geline kilolarca altın

Eski eş vahşeti! Takip edip kurşun yağdırdı

Eski eş vahşeti! Takip edip kurşun yağdırdı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

İstanbul'da iğrenç olay! Vatandaşlar darp etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

İstanbul'dan Türkiye'yi saran ağ! "Polis hiçbir şey yapamıyor"

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

14 yaşındaki çocuk ailesini katletmişti! İfadesi ortaya çıktı, çarpıcı iddia

12 yaşında servet sahibi oldu

12 yaşında servet sahibi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.