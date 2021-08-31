Kütahya depremi kaç şiddetinde oldu? Eskişehir ve Kütahya'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sosyal medya üzerinden Kütahya'nın Altınbaş ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depreme ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, depremin Eskişehir'den de hissedildiği bilgisi yer aldı. İşte AFAD ve Kandilli son depremler...

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

KÜTAHYA- ALTINBAŞ Kütahya Altınbaş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği AFAD tarafından duyuruldu. Söz konusu deprem 31.08.2021'de ve 14.04 sıralarında oldu. Depremin derinliğinin 7.16 km olduğu açıklandı.

Depreme ilişkin Twitter'da binlerce tweet atıldı. Söz konusu paylaşımlarda depremin Eskişehir'den de hissedildiği ifade edildi.

MALATYA-KALE 26.08.2021'de 23.52 sıralarında Malatya Kale'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu depremin derinliğinin 11.18 km olduğu belirtildi.

EGE DENİZİ- İZMİR Ege Denizi İzmir'de 24.08.2021'de 01.47 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğünün 3.7, derinliğinin ise 23.95 km olduğu açıklandı.