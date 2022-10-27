Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kömür ocağı sahasında servis aracının devrilmesi sonucu 11 işçi yaralandı.
Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren bir kömür ocağı sahasında işçileri taşıyan H.A. yönetimindeki servis aracı devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 10 işçi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kütahya'da kömür ocağı sahasında devrilen servis aracındaki 11 işçi yaralandı