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  4. Kuyruğun ucu bucağı yok! TIR, karda kaza yaptı Bursa İzmir karayolu felç oldu... O anlar havadan görüntülendi

Kuyruğun ucu bucağı yok! TIR, karda kaza yaptı Bursa İzmir karayolu felç oldu... O anlar havadan görüntülendi

11.03.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı sebebiyle Bursa’da iki TIR'ın karıştığı kaza Bursa-İzmir karayolunun saatlerce kapanmasına sebep oldu. Oluşan araç kuyruğu dronla havadan görüntülenirken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüleri ayakta tedavi etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara genelinde yaptığı kar yağışı uyarısı devam ederken; Bursa'da dün geceden bu yana etkili olan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Bursa ve ilçelerinde 112 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler teyakkuza geçti. Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme ve tuzlama ekipleri kısa sürede kapanan köy yollarını açtı.

TIR YOL KENARINDAKİ REFÜJE DÜŞTÜ

Şiddetini arttıran kar yağışı sonrası kazalar yaşandı. Bursa-İzmir karayolu 40. kilometrede TIR, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 16 ZB 098 plakalı tır, ters dönerek yol kenarındaki refüje düştü.
Kaza sonrası Bursa-İzmir karayolu ulaşıma kapandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline polis, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüleri ayakta tedavi etti.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrası kaza yerine vinç çağırarak kaza yaparak ters dönen TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Uzun araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi.
Vinç yardımıyla kaldırılan TIR otoparka çekilirken kapanan Bursa-İzmir karayolu yaklaşık 2 saatin ardından tekrar araç trafiğine açıldı. Belediye ve karayollarına bağlı ekiplerin ise ana arterler, köy yolları ve tali yollardaki küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürerken, yetkililer vatandaşları karda lastiksiz ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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