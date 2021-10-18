KYK burs başvurusu ne zaman, başladı mı? 2021 KYK burs başvurusu nereden yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları için milyonlar öğrenci bekleyişi sürdürüyor. Üniversiteye ilk kez gidecek olan ve devam eden öğrenciler, GSB'den yapılacak açıklamaları takip ediyor. Peki 2021 KYK burs başvurusu ne zaman?

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Öğrenciler KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili son gelişmeleri araştırmaya koyuldu. Milyonlar öğrencinin faydalanabileceği KYK burs başvurusu e devlet üzerinden online yapılabilecek.

Büyük bir heyecanla KYK başvurularının başlamasını beklenirken Ekim ayında sorgulamalar çoğaldı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanmış olan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamış değil.

Ancak KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yakın zamanda açıklanacak.

2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması beklenmekte.