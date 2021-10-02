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KYK burs, kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK bursları ne kadar, kaç TL?

02.10.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK, öğrencilerin eğitim hayatını maddi yönden daha kolay geçirmesi için onlara burs imkanı sağlayan kurumların başında geliyor. Her yıl yüz binlerce öğrenciye Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs ve yurt imkanı sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine burs ve kredi olarak 650 TL verilmişti. İşte merak edilenler...

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla yüz binlerce öğrencinin gündeminde KYK burs, kredi imkanları yer aldı. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak olan burs ve kredi başvurularına çevrildi. İşte merak edilenler...

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
KYK burs başvurularının YKS ek tercih kayıtlarının tamamlanması ve DGS'den kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtlarının bitmesinin ardından başlayacağı öngörülüyor.
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

KYK BURSU KAÇ TL?

KYK BURSU KAÇ TL?
Geçtiğimiz yıl KYK bursu üniversite öğrencilerine 650 TL olarak verildi.
Yüksek lisans öğrencileri bin 300 TL, doktora öğrencileri ise bin 950 TL aldı.
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Anahtar Kelimeler:
KYK

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