KYK burs, kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK bursları ne kadar, kaç TL?

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla yüz binlerce öğrencinin gündeminde KYK burs, kredi imkanları yer aldı. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak olan burs ve kredi başvurularına çevrildi. İşte merak edilenler...

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

KYK burs başvurularının YKS ek tercih kayıtlarının tamamlanması ve DGS'den kayıt yaptıran öğrencilerin kayıtlarının bitmesinin ardından başlayacağı öngörülüyor.

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

KYK BURSU KAÇ TL? Geçtiğimiz yıl KYK bursu üniversite öğrencilerine 650 TL olarak verildi.