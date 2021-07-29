HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 KYK yurt başvuru tarihi...

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 KYK yurt başvuru tarihi...

29.07.2021 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ve burs başvuruları için geri sayım başlamış durumda. YKS sınav sonucunun açıklanması sonrası KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 KYK yurt başvuru tarihi...

Haziran ayında gerçekleşen YKS sınavı sonuçları açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ve burs başvuruları için geri sayım da başlamış oldu. KYK yurt başvuruları ile ilgili açıklanacak tarih merak ediliyor. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ve burs başvuruları için geri sayım başlamış durumda.
Üniversite sınav sonuçları sonrası başvuru tarihleri YURTKUR tarafından öğrencilerin erişimine açılmakta.
Üniversite eğitimi boyunca öğrencilere karşılıksız olarak verilen burslar ve öğrenci yurtları için başvuru tarihleri merak konusu oldu.
Burs başvuruları her sene Eylül ayında gerçekleştiriliyordu. Başvuruların bu sene de aynı tarihte başlaması beklenmekte ancak henüz yeni bir açıklama gelmedi. Tarihlerle ilgili gelişme yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
KYK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Anne-kız dans etti! "Ablası gibisiniz"

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

Her şeyimiz yandı! Ben felç geçirdim

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Türkiye harekete geçti! Tam 295 kilometre

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Katil zanlısı bakın kim çıktı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Beyoğlu'nda silahlı saldırı!

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Arka bahçede yatan servet! Değeri 100 milyon dolar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.