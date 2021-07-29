KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2021 KYK yurt başvuru tarihi...

Haziran ayında gerçekleşen YKS sınavı sonuçları açıklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ve burs başvuruları için geri sayım da başlamış oldu. KYK yurt başvuruları ile ilgili açıklanacak tarih merak ediliyor. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ve burs başvuruları için geri sayım başlamış durumda.

Üniversite sınav sonuçları sonrası başvuru tarihleri YURTKUR tarafından öğrencilerin erişimine açılmakta.

Üniversite eğitimi boyunca öğrencilere karşılıksız olarak verilen burslar ve öğrenci yurtları için başvuru tarihleri merak konusu oldu.