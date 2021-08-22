KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları nereden yapılacak?

Üniversitelerin açılmasına, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Üniversite tercih sürecini geride bırakan yüz binlerce üniversite öğrencisi adayı, e-Devlet üzerinden alınan KYK yurt başvurularına ilişkin açıklama bekliyor. KYK yurduna kabul edilecek öğrencilerin ekonomik ve başarı düzeyi göz önünde bulunduruluyor. İşte merak edilenler...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk kez bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları geçen yıl kasım ayında başlamıştı.

Başvuruların bu sene de aynı tarihlerde başlayacağı öngörülüyor. Yurt başvuru tarihlerinin ise aynı tarihte açıklanacağı tahmin ediliyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINIYOR Burs/kredi hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruları e-Devlet üzerinden kabul ediliyor. Başvuruyu değiştirmek isteyen öğrenciler, belirtilen tarihin sonuna kadar bilgileri güncelleyebilir.