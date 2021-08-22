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KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları nereden yapılacak?

22.08.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite sınavını ve tercih sürecini geride bırakan yüz binlerce üniversite öğrencisi adayı gözlerini KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağına ilişkin gelecek açıklamaya çevirdi. Üniversiteyi farklı şehirde okumayı tercih eden ve kazanan öğrencilerin araştırdığı konuların başında, okullarına yakın olan KYK yurtları yer alıyor. KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte merak edilenler...

Üniversitelerin açılmasına, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Üniversite tercih sürecini geride bırakan yüz binlerce üniversite öğrencisi adayı, e-Devlet üzerinden alınan KYK yurt başvurularına ilişkin açıklama bekliyor. KYK yurduna kabul edilecek öğrencilerin ekonomik ve başarı düzeyi göz önünde bulunduruluyor. İşte merak edilenler...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk kez bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları geçen yıl kasım ayında başlamıştı.
Başvuruların bu sene de aynı tarihlerde başlayacağı öngörülüyor. Yurt başvuru tarihlerinin ise aynı tarihte açıklanacağı tahmin ediliyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINIYOR

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINIYOR
Burs/kredi hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruları e-Devlet üzerinden kabul ediliyor. Başvuruyu değiştirmek isteyen öğrenciler, belirtilen tarihin sonuna kadar bilgileri güncelleyebilir.
Başvuru esnasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet KYK

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