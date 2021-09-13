KYK yurt ve burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK yurt ve burs sonuçları tarihi...

KYK yurt ve burs başvuru sonuçları, başvuru işlemlerini tamamlamış olan yeni kayıt ve ara sınıf öğrencileri tarafından araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamalar takip edilirken, burs başvurularının ne zaman alınacağı da merak konusu oldu. Peki KYK yurt ve burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT VE BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Başvuru işlemlerini bitirmiş olan yeni kayıt ve ara sınıf öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı duyuruyu bekliyor.

2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları sonrası öğrencilerin devlet yurdu imkânından hak kazanıp kazanmadığı kesinlik kazanmış olacak. Yurt başvuru işlemleri 12 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.

Sonuçların açıklanma tarihi net olarak paylaşılmadı ancak başvuruların tamamlanacağı 12 Eylül tarihinden itibaren 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK? KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle beraber e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altında bulunan "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri dolduracak.