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KYK yurt ve burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KYK yurt ve burs sonuçları tarihi...

13.09.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt ve burs başvuru sonuçları binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Yurt başvuru işlemlerini tamamlamış olan yeni kayıt ve ara sınıf öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaları ilgiyle takip ediyor. Peki KYK yurt ve burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KYK yurt ve burs sonuç tarihi...

KYK yurt ve burs başvuru sonuçları, başvuru işlemlerini tamamlamış olan yeni kayıt ve ara sınıf öğrencileri tarafından araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamalar takip edilirken, burs başvurularının ne zaman alınacağı da merak konusu oldu. Peki KYK yurt ve burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YURT VE BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Başvuru işlemlerini bitirmiş olan yeni kayıt ve ara sınıf öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yapacağı duyuruyu bekliyor.
2021-2022 KYK yurt başvuru sonuçları sonrası öğrencilerin devlet yurdu imkânından hak kazanıp kazanmadığı kesinlik kazanmış olacak. Yurt başvuru işlemleri 12 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.
Sonuçların açıklanma tarihi net olarak paylaşılmadı ancak başvuruların tamamlanacağı 12 Eylül tarihinden itibaren 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
KYK yurtları için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle beraber e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı altında bulunan "Yurt Başvurusu" ile "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranlarından gerekli bilgileri dolduracak.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK burs başvuruları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlayacağı duyurunun ardından erişime açılmış olacak. Fakat KYK burs başvurularının başlayacağı tarihe yönelik henüz bir duyuru paylaşılmadı.
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Anahtar Kelimeler:
KYK
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