KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

Tercih dönemi heyecanı devam ediyor. 5 Ağustos'ta başlayan ve 20 Ağustos'ta sona erecek olan tercih döneminin ardından öğrenciler üniversiteye yerleşecek. Yüzbinlerce öğrencinin eğitimine destek olunması amacıyla KYK yurt, burs ve kredi imkanı sağlanıyor. KYK yurt, burs ve kredi başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağına ilişkin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından henüz açıklama yapılmadı.

KYK yurt başvuru tarihleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak.

Üniversitelerin 13 Eylül'de açılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Yurt başvurularının ise ağustos ayının sonu veya eylül ayının başı gibi başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN? KYK burs başvuru tarihleri henüz belli değil. Başvuruların eylül veya ekim ayında alınacağı öngörülüyor.