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  4. KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

07.08.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS'nin açıklanmasıyla üniversite tercih sürecine geçildi. Yüz binlerce öğrenci, kendilerine uygun okulu tercih etmek için araştırmalarına devam ederken bir yandan da KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Her yıl yüz binlerce öğrenciye KYK burs, kredi ve yurt imkanı sağlanıyor.

Tercih dönemi heyecanı devam ediyor. 5 Ağustos'ta başlayan ve 20 Ağustos'ta sona erecek olan tercih döneminin ardından öğrenciler üniversiteye yerleşecek. Yüzbinlerce öğrencinin eğitimine destek olunması amacıyla KYK yurt, burs ve kredi imkanı sağlanıyor. KYK yurt, burs ve kredi başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağına ilişkin Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından henüz açıklama yapılmadı.
KYK yurt başvuru tarihleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklama ile belli olacak.
Üniversitelerin 13 Eylül'de açılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Yurt başvurularının ise ağustos ayının sonu veya eylül ayının başı gibi başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK burs başvuru tarihleri henüz belli değil. Başvuruların eylül veya ekim ayında alınacağı öngörülüyor.

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI

KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
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Anahtar Kelimeler:
sınav KYK YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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