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KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

04.08.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl yüz binlerce öğrenciye, eğitimine destek olmak için yurt, burs ve kredi imkanı sağlanıyor. YKS tercihleri bu sene 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercihlerin ardından üniversiteye yerleşen öğrencilerin gündeminde yurt ve burs başvurusu süreci yer alacak. İşte ayrıntılar...

Üniversitede okuyan ve 5-20 Ağustos tercih döneminin ardından üniversiteye gidecek adayların gündeminde KYK yurt ve burs başvuruları süreci yer alıyor. KYK başvuruları e-Devlet üzerinden, elektronik ortamda alınıyor. Her yıl yüz binlerce öğrencinin ve ailenin maddi durumu göz önünde bulundurularak öğrencilere yurt, burs veya kredi imkanı sağlanıyor.

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

KYK yurt ve burs başvuruları elektronik ortamdan, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
Başvuruların ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimizde yer alacak.
Yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklama ile netlik kazanacak.
YKS tercihleri 5-20 Ağustos arasında gerçekleşecek. Üniversiteyi kazanan öğrencilerin eğitim hayatı 13 Eylül'de başlayacak.
Bu bilgiler göz önüne alındığında yurt başvurularının eylül başında alınacağı öngörülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
KYK YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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