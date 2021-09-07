KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt ve burs ücretleri ne kadar?

Üniversite eğitimine başlayacak milyonlarca öğrenci KYK yurt ve burs başvurularını araştırmaya başladı. Ödenecek bursun miktarı ve yurt için ne zaman başvurulacağı da merak ediliyor. Peki 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman olduğu merak ediliyor. Üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk defa kayıt yaptırmış olan üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başlamış durumda.

Ayrıca 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri için de başvurular başladı.

Yurt başvurularının başlayıp başlamadığı ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, ''Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.'' sözleri ile duyurdu. Buna göre, başvurular 12 Eylül günü saat 23:59'da son bulacak.

1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de başvurularını e- Devlet üzerinden yapabilecek. Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek. 10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak." şeklinde konuştu.