HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt ve burs ücretleri ne kadar?

KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt ve burs ücretleri ne kadar?

07.09.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni eğitim öğretim yılının gelmesiyle üniversite eğitimine başlayacak milyonlarca öğrenci KYK yurt başvurularını araştırmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurt ve burs başvuruları ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları nasıl yapılır? KYK yurt ve burs ücretleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

Üniversite eğitimine başlayacak milyonlarca öğrenci KYK yurt ve burs başvurularını araştırmaya başladı. Ödenecek bursun miktarı ve yurt için ne zaman başvurulacağı da merak ediliyor. Peki 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman olduğu merak ediliyor. Üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk defa kayıt yaptırmış olan üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başlamış durumda.
Ayrıca 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri için de başvurular başladı.
Yurt başvurularının başlayıp başlamadığı ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, ''Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.'' sözleri ile duyurdu. Buna göre, başvurular 12 Eylül günü saat 23:59'da son bulacak.
1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de başvurularını e- Devlet üzerinden yapabilecek. Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek. 10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak." şeklinde konuştu.
İlgiyle takip edilen KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmakta. Başvuru esnasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumu hakkındaki bilgileri dolduracak. Bu sene 2020 yılında 550 TL olan lisans bursları 100 TL'lik artışla 650 TL'ye, yüksek lisans bursları 200 TL'lik artışla bin 100 TL'den bin 300 TL'ye ve doktora bursları 300 TL'lik artışla bin 650 TL'den bin 950 TL'ye yükseltildi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
KYK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı arsasından geçen yolu kapattı

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı arsasından geçen yolu kapattı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.