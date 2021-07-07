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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte 2021 KYK burs ve yurt başvuruları tarihi...

07.07.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2021 sınavının gerçekleşmesinin ardından öğrenciler merakla KYK burs ve yurt başvurularının başlamasını bekliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gören öğrencilere her sene burs ve kredi ödemeleri gerçekleştirmeye devam ediyor. KYK yurt başvuruları da yine Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yapılıyor. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte 2021 KYK burs ve yurt başvuruları tarihi...

KYK burs ve yurt başvuru tarihleri ÖSYM'nin düzenlediği YKS 2021 sınavı sonrası merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yüksek öğrenim gören öğrencilere her sene ödediği "KYK burs başvuruları ne zaman sorusu?" en çok merak edilen konulardan biri. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

26-27 Haziran'da gerçekleştirilen YKS 2021 sınavı sonrası 4 Ağustos 2021 günü sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak.

Sonuçların ardından başlaması bekleniyor

Sonuçların ardından başlaması bekleniyor
Sonuçların duyurulmasının ardından KYK yurt başvuruları da başlamış olacak.
Fakat Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt başvuruları ile ilgili net tarihi açıklamadı.
Yakın bir zamanda YURTKUR tarafından tarihlerin paylaşılması bekleniyor. Tarihler belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

KYK burs başvuruları hangi tarihte?

KYK burs başvuruları hangi tarihte?
Koronavirüs pandemisiyle uzaktan eğitime geçilmesinin ardından, yüz yüze eğitime geçilmesi beklenen yeni eğitim yılı öncesinde KYK burs başvuru tarihlerinin de açıklanması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler:
KYK
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