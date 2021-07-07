KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? İşte 2021 KYK burs ve yurt başvuruları tarihi...

KYK burs ve yurt başvuru tarihleri ÖSYM'nin düzenlediği YKS 2021 sınavı sonrası merak ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yüksek öğrenim gören öğrencilere her sene ödediği "KYK burs başvuruları ne zaman sorusu?" en çok merak edilen konulardan biri. Peki KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak?