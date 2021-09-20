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KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet KYK yurt yedek sonuçları...

20.09.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt yedek sonuçları öğrenciler tarafından yakın takip ediliyor. KYK yurt başvurularını yapmış olan öğrencilerde şimdi sıra yedek sırada olanların başvuru sonuçlarında. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan açıklamada konu hakkında bilgi verildi. Peki KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte e-Devlet KYK yurt yedek sonuçları...

KYK yurt başvurularını yapmış olan öğrenciler sonuçlarını öğrendi. Şimdi ise sıra KYK yurt yedek sonuçlarına geldi. Öğrenciler yurt sonuçlarını araştırırken detaylar merak ediliyor. Peki KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt yedek sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KYK yurt başvurularını yapmış olan öğrenciler sonuçlarını öğrendikten sonra kayıtlarını tamamladılar.
KYK için ilk kayıt ücreti 19 Eylül’e kadar ödendi. Yedek sırada olanlar için yerleştirme süreci ile süreç devam edecek.
KYK yedek yurt sonuçları ilk üç açıklaması Eylül ayı içerisinde gerçekleşecek. İlk yedek yerleştirme ise bugün yapılacak.
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül tarihinde ve ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de yapılacak.
Ayrıca yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleşmeye devam edecek.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet KYK
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