KYK YURTLARI LİSTESİ! 2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman?

KYK yurtları listesi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başvuruların 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü başladığını duyurmasının ardından merak konusu oldu. Peki 2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte KYK yurtları listesi...

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklandı. 2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular pazar gününe kadar devam edecek. KYK yurt başvuru ekranı için linke tıklayınız: https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu

KYK YURTLARI HANGİ TARİHLER ARASINDA AÇIK OLACAK? Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yaptığı açıklamada KYK yurtlarından tüm gençlerin ücretsiz olarak yaralanabileceğini ifade etti. Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız"