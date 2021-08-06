Lauren Silverman beyaz mayonun azizliğine uğradı

"Pop Idol", "The X Factor", "Britain's Got Talent" gibi yarışmaların yaratıcısı olan ünlü yapımcı ve sunucu Simon Cowell, sezon boyunca gerçekleştirdiği yoğun çalışma programının yorgunluğu sevgilisi Lauren Silverman ve oğlu Eric ile birlikte atıyor. Uzun bir süredir Barbados'ta tatil yapan Cowell'ın hemen her günü paparazziler tarafından çekilen fotoğrafları da basına yansıdı.

KEYİFLER YERİNDE

Barbados'un mavi sularında keyif yapan 61 yaşındaki ünlü yapımcı, sevgilisi ve ailesiyle de yakından ilgileniyor.

Ünlü yapımcının sevgilisi Lauren Silverman da magazincilerin ilgi odağı. Lauren Silverman son olarak beyaz mayosuyla görüntülendi. Lauren Silverman'ın beyaz mayosunun şeffaflığı frikik vermesine yol açtı. Ünlü yapımcının sevgilisi göğüslerinin belli olmasından pek de rahatsızlık duymadı.

Lauren Silverman'ın beyaz mayosunun şeffaflığı frikik vermesine yol açtı. Ünlü yapımcının sevgilisi göğüslerinin belli olmasından pek de rahatsızlık duymadı.

ARKADAŞININ EŞİNİ HAMİLE BIRAKMIŞTI Öte yandan 2021 itibariyla 600 milyon dolarlı bir servetin sahibi olan Simon Cowell, yaptığı işler kadar özel hayatıyla da gündemde. Cowell, oğlu Eric'in annesi Lauren Silverman ile 2010'lu yılların başında yasak ilişki yaşamıştı.