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Lauren Silverman beyaz mayonun azizliğine uğradı

06.08.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada farklı versiyonları yayınlanan yetenek yarışmalarının yaratıcısı yapımcı Simon Cowell, sevgilisi Lauren Silverman ve oğlu Eric ile birlikte Barbados'ta tatil yapıyor. Yarım milyar dolarlık servetin sahibi olan Cowell'in sevgilisi beyaz mayo giyince olanlar oldu.

"Pop Idol", "The X Factor", "Britain's Got Talent" gibi yarışmaların yaratıcısı olan ünlü yapımcı ve sunucu Simon Cowell, sezon boyunca gerçekleştirdiği yoğun çalışma programının yorgunluğu sevgilisi Lauren Silverman ve oğlu Eric ile birlikte atıyor.

Uzun bir süredir Barbados'ta tatil yapan Cowell'ın hemen her günü paparazziler tarafından çekilen fotoğrafları da basına yansıdı.

KEYİFLER YERİNDE

Barbados'un mavi sularında keyif yapan 61 yaşındaki ünlü yapımcı, sevgilisi ve ailesiyle de yakından ilgileniyor.
Ünlü yapımcının sevgilisi Lauren Silverman da magazincilerin ilgi odağı. Lauren Silverman son olarak beyaz mayosuyla görüntülendi. Lauren Silverman'ın beyaz mayosunun şeffaflığı frikik vermesine yol açtı. Ünlü yapımcının sevgilisi göğüslerinin belli olmasından pek de rahatsızlık duymadı.
Lauren Silverman'ın beyaz mayosunun şeffaflığı frikik vermesine yol açtı. Ünlü yapımcının sevgilisi göğüslerinin belli olmasından pek de rahatsızlık duymadı.

ARKADAŞININ EŞİNİ HAMİLE BIRAKMIŞTI

ARKADAŞININ EŞİNİ HAMİLE BIRAKMIŞTI
Öte yandan 2021 itibariyla 600 milyon dolarlı bir servetin sahibi olan Simon Cowell, yaptığı işler kadar özel hayatıyla da gündemde. Cowell, oğlu Eric'in annesi Lauren Silverman ile 2010'lu yılların başında yasak ilişki yaşamıştı.
O dönemde yakın arkadaşı Andrew Silverman'in eşi olan Lauren Silverman ile yaşadığı aşk, genç kadının hamile kalmasıyla ortaya çıkmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Frikik
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