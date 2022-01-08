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  4. Leonardo DiCaprio'nun 150 milyon dolarlık tatili! Genç sevgilisiyle aşka geldi

Leonardo DiCaprio'nun 150 milyon dolarlık tatili! Genç sevgilisiyle aşka geldi

08.01.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leonardo DiCaprio yeni yıl tatilini sevgilisi Camila Morrone ve arkadaşlarıyla 150 milyon dolarlık yatla St. Barts Adası'nda geçiriyor. Oscar ödüllü oyuncunun genç sevgilisiyle samimi anları kameralara böyle yansıdı.

Oscar ödüllü yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio (47) sevgilisi Camila Morrone (24) ile çıktığı yeni yıl tatili için her zamanki gibi St. Barths Adası'nı tercih etti.

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LEONARDO Dİ CAPRIO DENİZDE AŞKA GELDİ

Birlikteliklerini ilan ettikleri günden beri ayrılacakları konuşulan çifte üç yıldır gittikleri ada tatilinde Lukas Haas (45) ve bir arkadaşı eşlik etti.
Güneşlenirken ve alışveriş yaparkan görüntülenen DiCaprio 150 milyon dolarlık süperyatta kalıyor.
Sevgilisiyle denizde samimi şekilde görüntülenen Oscar'lı oyuncu, genç sevgili tutkusuyla biliniyor.

CAMİLA MORRONE KİMDİR?

CAMİLA MORRONE KİMDİR?
Arjantin doğumlu bir Amerikalı olan Morrone kariyerine önce modellikle başladı, ardından oyunculuğa geçti. Annesi oyuncu Lucila Polak ile babası model Máximo Morrone, 2006’da boşandı. Annesi Polak, aktör Al Pacino ile uzun süreli bir ilişki yaşadı ama evlenmedi. Morrone hala Pacino’dan üvey babası olarak söz ediyor.

23 YAŞ FARKI SAVUNMASI

23 YAŞ FARKI SAVUNMASI
Rol aldığı Mickey and the Bear adlı filmle adını sinema dünyasına yazdıran Morrone, verdiği bir röportajda, Oscar’lı oyuncu ile birlikteliğine dair ‘yargılamalar’dan şikayet etmişti.
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Leonardo DiCaprio
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