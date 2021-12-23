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  4. Lewis Hamilton çatı katını dairesini 49,5 milyon dolara sattı

Lewis Hamilton çatı katını dairesini 49,5 milyon dolara sattı

23.12.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lewis Hamilton, New York’taki çatı katını 49,5 milyon dolara sattı. Formula 1 Dünya Şampiyonu'nun 2017 yılında 43,9 milyon dolar ödediği üç katlı çatı katı dairesinde altı yatak odası ile altı banyo bulunuyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, Manhattan’ın Tribeca bölgesinde yer alan çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara sattı.

İŞTE HAMİLTON'UN SATTIĞI EVİN FOTOĞRAFLARI

Kuzeybatı Tribeca’da bulunan apartman dairesinin altı yatak odası, altı banyosu ve iki küçük banyosu var.
19. yüzyıl mimarisi özellikleri taşıyan yüksek tavanlı binada 21 metrelik kapalı yüzme havuzunun yanı sıra spor salonu, Türk hamamı, 450 metrekarelik manzaralı çatı terası ve avlu yer alıyor.
İki katlı evin kendine ait havuzu ve iki araçlık park yeri bulunuyor.
Hamilton’ın bu ev haricinde New York’ta Vestry bölgesinde bir çatı katı dairesi daha var.
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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