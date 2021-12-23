Lewis Hamilton çatı katını dairesini 49,5 milyon dolara sattı

Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, Manhattan’ın Tribeca bölgesinde yer alan çatı katı dairesini 49,5 milyon dolara sattı.
İŞTE HAMİLTON'UN SATTIĞI EVİN FOTOĞRAFLARI
Kuzeybatı Tribeca’da bulunan apartman dairesinin altı yatak odası, altı banyosu ve iki küçük banyosu var.
19. yüzyıl mimarisi özellikleri taşıyan yüksek tavanlı binada 21 metrelik kapalı yüzme havuzunun yanı sıra spor salonu, Türk hamamı, 450 metrekarelik manzaralı çatı terası ve avlu yer alıyor.
İki katlı evin kendine ait havuzu ve iki araçlık park yeri bulunuyor.
Hamilton’ın bu ev haricinde New York’ta Vestry bölgesinde bir çatı katı dairesi daha var.
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