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Leyla Lydia Tuğutlu bikinili pozlarıyla akılları baştan alıyor!

22.09.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla akılları baştan alıyor. 32 yaşındaki yıldızın, iddialı paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor.

Miss Turkey 2008 güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, bikinili pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor. Düzgün fiziğiyle nefes kesen yıldızın, cesur pozları, sevenlerinden büyük ilgi görüyor.

İŞTE LEYLA LYDIA TUĞUTLU'NUN İDDİALI POZLARI:

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, kusursuz fiziğiyle ortalığı yıkıp geçiyor.
Berlin'de doğan Tuğutlu, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı.
Tuğutlu, ilkokulu Türkiye'de okudu. Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
Uzun yıllar piyano ve keman eğitimi aldıktan sonra konservatuvara başladı.
Güzel oyuncu, modelliğe ilgi duyarak konservatuvarı bıraktı.
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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Leyla Lydia Tuğutlu
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