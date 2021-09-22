Leyla Lydia Tuğutlu bikinili pozlarıyla akılları baştan alıyor!

Miss Turkey 2008 güzeli Leyla Lydia Tuğutlu, bikinili pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor. Düzgün fiziğiyle nefes kesen yıldızın, cesur pozları, sevenlerinden büyük ilgi görüyor.
İŞTE LEYLA LYDIA TUĞUTLU'NUN İDDİALI POZLARI:
Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, kusursuz fiziğiyle ortalığı yıkıp geçiyor.
Berlin'de doğan Tuğutlu, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı.
Tuğutlu, ilkokulu Türkiye'de okudu. Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
Uzun yıllar piyano ve keman eğitimi aldıktan sonra konservatuvara başladı.
Güzel oyuncu, modelliğe ilgi duyarak konservatuvarı bıraktı.
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