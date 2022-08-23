Lezzetine kanıp aşırıya kaçmayın: Aşure yemeden önce bir kez daha düşünün

Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur “Günümüzde yaklaşık 15 malzeme ile yapılan aşure; vitamin, mineral, protein ve posa açısından son derece zengin olmasıyla sağlık açısından önemli faydalar sağlıyor. Buna karşın porsiyon kontrolü son derece önemli. Tüketiminde aşırıya kaçmamak ve haftada iki kaseden fazla tüketmemek gerekiyor. Özellikle diyabet hastaları çok dikkatli olmalı” diyor. Bir küçük kase aşurenin, ortalama 350 kalori olduğunu; bunun da iki dilim ekmek, iki tatlı kaşığı yağ ve iki porsiyon meyve anlamına geldiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur şöyle konuşuyor: “Aşure hazırlanırken rafine şeker yerine; incir, kayısı, kuru üzüm gibi kuru meyvelerin miktarını artırarak meyvelerin şekerinden faydalanmak hem diyet yapanlar için hem de diyabet hastaları için daha uygun olur. Dışarıda içeriği bilinmeyen aşureleri tüketmektense evde bu şekilde kuru meyveler kullanılarak yapılan aşureyi porsiyon kontrolüne dikkat ederek tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Aşure yüksek kalorili bir tatlı olduğu için kilo verme döneminde olanların günlük enerji ihtiyacını göz önünde bulundurmaları gerekir.”
AŞURENİN FAYDALARI
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
Bitkisel besin gruplarının çoğunu içeren aşure; bağışıklığı güçlendiriyor, vücut direncini artırıyor. Tam anlamıyla vitamin, mineral ve protein deposu olarak öne çıkan aşure; taze ve kuru meyveler sayesinde A vitamini ve C vitamini; buğday ve yarma gibi tahıllar sayesinde B grubu vitaminleri; ceviz, fındık ve fıstık gibi yağlı tohumlar sayesinde de çok iyi bir E vitamini ve omega 3 kaynağı olma özelliğine sahip.
BAĞIRSAKLARI DÜZENLER
Aşure içerdiği tahıllar, kurubaklagil, kuru meyveler ve kuruyemişlerle posa açısından oldukça zengin bir tatlı olduğundan; bağırsak dostu olarak öne çıkıyor. Zengin posa içeriği sayesinde kabızlık sorununa karşı da fayda sağlıyor.
KALP VE DAMARLARI KORUR
Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur “Aşure yapılırken kullanılan malzemeler bitkisel protein içerir yani kolesterol içermezler. Bu nedenle kolesterolü yüksek olanlar ve kalp damar hastalığı olanlar aşırıya kaçmamak şartıyla rahatlıkla tüketebilirler. Aşurenin içindeki kuruyemişler içerdikleri iyi yağlar sayesinde kolesterol dostu yiyeceklerdir.” diyor.
SÜT YAPIMINI ARTRIYOR
Aşure içerdiği yüksek enerjisiyle ve vitamin-mineral dengesiyle emziren annelere süt artırmada yardımcı oluyor. Ayrıca emziren annelerin hem artan enerji ihtiyacını hem de tatlı ihtiyacını karşılıyor.
BÜYÜME VE GELİŞMEYİ DESTEKLER
Büyüme gelişme çağındaki çocuklar için aşure, hem yüksek enerji içeriğiyle hem de içerdiği zengin makro-mikro besin öğeleri bakımından çocuklarda büyüme ve gelişmeyi destekleyen, sağlıklı bir tatlı olma özelliği taşıyor.
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