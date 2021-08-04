LGS 2. nakil başvuruları ne zaman? MEB LGS 2. Nakil başvuru sayfası

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav sonrasında adaylar tercih işlemlerinin ardından nakil sonuçları için beklemeye başladı. 1. Nakil sonuçlarının açıklanmasından sonra ise gözler LGS 2. Nakil başvurularına çevrildi. Birçok öğrenci ve veli LGS 2. Nakil başvuruları ve sonuçları için araştırma yapıyor. Pek, LGS 2.nakil başvuruları ne zaman?

LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman?

LGS 2.nakil başvuruları 02-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2.nakil sonuçları 9 Ağustos tarihinde açıklanacak.

LGS 2. Nakil tercihleri nasıl yapılır? Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.