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LGS 2. nakil başvuruları ne zaman? MEB LGS 2. Nakil başvuru sayfası

04.08.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS ilk nakil işlemlerinin tamamlanmasının ardından LGS 2.nakiller için araştırmalar başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yerleştirmeye esas 1. Nakil sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenci ve veliler 2.nakil işlemleri için başvuruları araştırıyor. Peki LGS 2.nakil sonuçları açıklandı mı?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav sonrasında adaylar tercih işlemlerinin ardından nakil sonuçları için beklemeye başladı. 1. Nakil sonuçlarının açıklanmasından sonra ise gözler LGS 2. Nakil başvurularına çevrildi. Birçok öğrenci ve veli LGS 2. Nakil başvuruları ve sonuçları için araştırma yapıyor. Pek, LGS 2.nakil başvuruları ne zaman?

LGS 2. Nakil başvuruları ne zaman?

LGS 2.nakil başvuruları 02-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2. Nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 2.nakil sonuçları 9 Ağustos tarihinde açıklanacak.

LGS 2. Nakil tercihleri nasıl yapılır?

LGS 2. Nakil tercihleri nasıl yapılır?
Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak.
Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “https://eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.
Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr” veya “https://eokul.meb.gov.tr” internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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